Госдума приняла закон об учете срока службы добровольцем при начислении пенсии

ГД: принят закон об учете срока службы добровольцем при формировании пенсии
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Срок службы добровольцем будет учитываться при установлении размера пенсии. Закон об этом приняла Госдума во втором и третьем чтениях, сообщает пресс-служба.

«Те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения. Поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законом предусматривается включение периодов пребывания в добровольческих формированиях в выслугу лет. Для силовиков, у которых менее 20 лет выслуги, каждый день участия в СВО добровольцем будет засчитываться за два. Время выполнения задач в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.

Согласно закону, есть возможность также пересмотреть размер выплат тем, кто уже был исключен из таких формирований.

Закон должен вступить в силу со следующего года.

16 декабря Госдума также приняла законопроект, увеличивающий уголовную ответственность за дезертирство для бывших заключенных до 20 лет лишения свободы. Инициативу внесло правительством РФ в сентябре и предусматривает изменения в Уголовный кодекс.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в зоне боевых действий в октябре.

