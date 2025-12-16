На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог описал развитие событий в Киеве в случае отставки Зеленского

Политолог Скупченко: решение об отставке Зеленского в Вашингтоне уже принято
true
true
true
close
Kin Cheung/AP

В Вашингтоне понимают, что украинский лидер Владимир Зеленский стал единственным препятствием на пути к миру, поэтому решение о его отставке уже принято. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Александр Скубченко. По его словам, США добьются смены власти на Украине посредством уголовных дел, связанных с коррупцией.

Далее эксперт прогнозирует «дворцовый переворот» в Верховной раде.

«По конституции Украины исполняет обязанности президента, пока нет президента, председатель Верховной рады. Уберут [Руслана] Стефанчука, потому что он такой же пробританский. Изберут угодного Трампу главу Верховной рады из числа депутатов. Будет новое монобольшинство, будет новый кабмин, условно говоря, на переходный период, пока будут готовиться выборы. После этого изберут президента, который подпишет мирное соглашение с Россией», — описал развитие событий Скубченко.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн до этого отмечал, что президент США Дональд Трамп и «реалисты» в его команде больше не беспокоятся о том, что думает Зеленский и, скорее всего, продолжат переговоры без него. Тем не менее, считает специалист, простого отстранения украинского лидера от мирного процесса будет недостаточно для реализации соглашения. На Киев окажут большое давление помимо катастрофических потерь, которые несет Украина на поле боя, уверен он.

Ранее в Раде рассказали о новой отставке в офисе Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами