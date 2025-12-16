Франция требует надежных гарантий безопасности до начала территориальных переговоров

AFP: Париж требует гарантий безопасности для Киева до переговоров по территориям

Франция требует надежных гарантий безопасности для Украины до начала любых территориальных переговоров. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает

Le Monde.

«Мы хотим получить надежные гарантии безопасности до начала любых обсуждений по поводу территорий », — сказал источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону на следующий день после встречи по этому вопросу в Берлине.

Как отмечает Le Monde, ранее европейские лидеры предложили создать «многонациональные силы для Украины».

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и украинского президента Владимира Зеленского. Встреча продолжалась пять часов. Они обсудили американский мирный план, состоящий из 20 пунктов, и экономические вопросы. После них Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе.

Ранее Зеленский объявил о планах США провести переговоры с Россией.