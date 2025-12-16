На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Франция требует надежных гарантий безопасности до начала территориальных переговоров

AFP: Париж требует гарантий безопасности для Киева до переговоров по территориям
true
true
true
close
Shutterstock

Франция требует надежных гарантий безопасности для Украины до начала любых территориальных переговоров. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает
Le Monde.

«Мы хотим получить надежные гарантии безопасности до начала любых обсуждений по поводу территорий », — сказал источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону на следующий день после встречи по этому вопросу в Берлине.

Как отмечает Le Monde, ранее европейские лидеры предложили создать «многонациональные силы для Украины».

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и украинского президента Владимира Зеленского. Встреча продолжалась пять часов. Они обсудили американский мирный план, состоящий из 20 пунктов, и экономические вопросы. После них Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе.

Ранее Зеленский объявил о планах США провести переговоры с Россией.

