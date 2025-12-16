«Сценарий третьей мировой»: в России оценили разговоры об отправке войск НАТО на Украину

Россия вряд ли согласится с возможной отправкой сил НАТО на Украину в качестве гарантий безопасности Запада Киеву, поскольку альянс таким образом хочет остановить продвижение ВС РФ в зоне СВО. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«Россия и до этого говорила, что (выступает. – «Газета.Ru») против различных иностранных войск на территории Украины. То есть мы за нейтралитет. Они (страны НАТО. – «Газета.Ru») хотят остановить наше продвижение с помощью размещений этого воинского контингента», — подчеркнул он.

По словам Блохина, страны Североатлантического альянса предполагают, что после появления солдат НАТО на Украине Россия не пойдет на «расширение зоны своего влияния», так как в стране будут стоять западные войска и удар по этим войскам «будет рассматриваться как сценарий третьей мировой войны».

Как отметил эксперт, поэтому в условиях продолжающегося вооруженного конфликта НАТО не пойдет на отправку своих войск на Украину, однако этот вопрос будет одним из требований Киева в рамках мирного процесса по решению кризиса. При этом Россия, скорее всего, скептически отнесется к такому шагу Европы, считает Блохин.

«Я думаю, что мы на это не пойдем, так как уже до этого неоднократно было сказано всей нашей верхушкой, что никаких иностранных войск там быть не должно. Это, кстати, одна из причин начала СВО», — отметил аналитик.

В совместном заявлении лидеров 10 европейских государств и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отмечалось, что гарантии безопасности для Украины должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил.

В документе подчеркивается, что для гарантий безопасности Киеву необходимо создать многонациональные силы. Они должны быть сформированы заинтересованными странами в рамках «коалиции желающих» под руководством Европы и при поддержке Соединенных Штатов. Эти силы будут оказывать помощь Украине в восстановлении ее армии, обеспечении контроля над воздушным пространством и безопасности на море, а также осуществлять операции на украинской территории.

Ранее в Госдуме допустили появление иностранных миротворцев на Украине.