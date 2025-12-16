В США официально признали фентанил оружием массового поражения

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, который официально классифицирует фентанил (наркотик, опиоидный анальгетик, который применяется для облегчения боли — прим. ред.) в качестве оружия массового поражения. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Этим историческим указом, который я подпишу сегодня, мы официально классифицируем фентанил как оружие массового уничтожения, которым он по сути и является. Ни одна бомба не способна на такое», — заявил он.

По словам американского лидера, ежегодно употребление фентанила приводит к 200 — 300 тыс. летальных случаев.

До этого Трамп рассказал, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином различные темы, в том числе проблему распространения фентанила.

15 ноября сообщалось, что в секретной записке министерства юстиции США, санкционирующей нанесение ударов по венесуэльским судам, перевозящим наркотики, фентанил описывается как угроза использования его в качестве химического оружия.

Представитель министерства юстиции заявил газете The Wall Street Journal, что юридические доводы в пользу военных действий не основаны на опасениях по поводу использования химического оружия наркоторговцами.

