Американские СМИ выяснили, как администрация США оправдывает удары по венесуэльским судам

WSJ: США оправдывают удары по наркоторговцам угрозой использования ими химоружия
Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

В секретной записке министерства юстиции США, санкционирующей нанесение ударов по судам, перевозящим наркотики, фентанил описывается как угроза использования его в качестве химического оружия. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного члена Палаты представителей и источника, знакомого с содержанием меморандума.

В документе кратко изложены юридические доводы администрации президента США Дональда Трампа в пользу военных действий против предполагаемых судов, перевозящих наркотики, в Карибском море и Тихом океане.

Упоминание фентанила — один из многих пунктов документа, подготовленного летом для оправдания применения военной силы против наркоторговцев. В нем отмечается, что фентанил в прошлом использовался в качестве оружия.

При этом представитель министерства юстиции заявил, что юридические доводы в пользу военных действий не основаны на опасениях по поводу использования химического оружия наркоторговцами.

По словам законодателей и других лиц, ознакомившихся с меморандумом, главный аргумент заключается в том, что обозначение Трампом наркокартелей как иностранных террористов делает их законными военными целями, и утверждается, что эти группировки занимаются контрабандой наркотиков для финансирования дестабилизирующих действий против США и их союзников.

На этой неделе CBS сообщил, что Пентагон представил президенту США планы потенциальных боевых действий против Венесуэлы, куда входят возможные удары по суше.

Ранее Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов.

