Наркоторговцы стали перевозить кокаин в Европу в специях и соках

Bild: наркоторговцы начали добавлять кокаин в специи, соки и пластмассу
Leon Rafael/Shutterstock/FOTODOM

Организованные преступные группировки становятся все более изощренными в способах доставки наркотиков в Европу, наркоторговцы начали добавлять кокаин в специи и соки. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на главу федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Германии Хольгер Мюнх.

«Преступники являются «новаторами» и могут гибко использовать свои порой огромные финансовые ресурсы, чтобы адаптировать свои методы контрабанды... В последние годы мы наблюдаем тенденцию: организованные преступные группировки с помощью химических процессов добавляют кокаин в легальные экспортные товары, такие как, например, специи, соки или пластмассу, которые доставляются из Южной Америки в Европу», – заявил Мюнх.

Как сообщил Мюнх в ходе выступления с докладом о ситуации с организованной преступностью, обнаружить такой кокаин невозможно, поскольку после прохождения контроля в аэропортах или морских портах его извлекают в незаконных лабораториях и перерабатывают. Кроме того, глава BKA отметил, что контрабандисты все чаще используют мини-подлодки и скоростные надувные лодки для перевозки наркотиков по морю.

Ранее немецким школьникам раздали наркотики в Kinder Surprise.

