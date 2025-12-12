В МО предупредили о последствиях радиационной аварии на границе с Украиной

Ртищев: в случае радиационной аварии заражены будут Украина и Европа

Территория Украины и Европы подвергнется заражению в случае радиационной аварии на российско-украинской границе. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, в прогнозе госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины говорится, что в случае радиационной аварии на российско-украинской границе заражению подвергнется только российская территория.

«Вместе с тем с большей долей вероятности произошел бы другой сценарий... и радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров», — считает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии.

В ноябре генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что боевые действия на Украине представляют собой основной риск для глобальной ядерной безопасности.

