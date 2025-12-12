На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МО предупредили о последствиях радиационной аварии на границе с Украиной

Ртищев: в случае радиационной аварии заражены будут Украина и Европа
Территория Украины и Европы подвергнется заражению в случае радиационной аварии на российско-украинской границе. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, в прогнозе госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины говорится, что в случае радиационной аварии на российско-украинской границе заражению подвергнется только российская территория.

«Вместе с тем с большей долей вероятности произошел бы другой сценарий... и радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров», — считает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии.

В ноябре генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что боевые действия на Украине представляют собой основной риск для глобальной ядерной безопасности.

Ранее ученый объяснил синий цвет собак в Чернобыле.

