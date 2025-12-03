На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рютте раскрыл шаги НАТО в случае провала мирных переговоров по Украине

Рютте: НАТО в случае провала мирного процесса продолжит поставки оружия Украине
true
true
true
close
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае провала мирных переговоров по Украине альянс продолжит поставлять Киеву оружие и наращивать санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если не будет успеха, необходимо, прежде всего, убедиться, что у Украины есть оружие для ведения боевых действий», — сказал Рютте по итогам заседания глав МИД стран блока.

По его словам, также необходимо продолжить санкционное давление на Россию, поскольку оно показывает, что страны НАТО настроены серьезно.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны — члены Североатлантического альянса планируют в следующем году ежемесячно тратить по €1 млрд на закупку у США оружия для Украины. По его словам, союзники в рамках инициативы PURL уже закупили американское оружие общей стоимостью €4 млрд. В НАТО рассчитывают, что к концу 2025 года удастся увеличить этот показатель до €5 млрд.

3 декабря министр иностранных дел республики Петер Сийярто заявил, что Венгрия по-прежнему не намерена принимать участие в реализации механизма НАТО по оказанию военной помощи Украине.

Ранее в США высказались о финансовой поддержке Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами