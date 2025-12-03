Рютте раскрыл шаги НАТО в случае провала мирных переговоров по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае провала мирных переговоров по Украине альянс продолжит поставлять Киеву оружие и наращивать санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если не будет успеха, необходимо, прежде всего, убедиться, что у Украины есть оружие для ведения боевых действий», — сказал Рютте по итогам заседания глав МИД стран блока.

По его словам, также необходимо продолжить санкционное давление на Россию, поскольку оно показывает, что страны НАТО настроены серьезно.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны — члены Североатлантического альянса планируют в следующем году ежемесячно тратить по €1 млрд на закупку у США оружия для Украины. По его словам, союзники в рамках инициативы PURL уже закупили американское оружие общей стоимостью €4 млрд. В НАТО рассчитывают, что к концу 2025 года удастся увеличить этот показатель до €5 млрд.

3 декабря министр иностранных дел республики Петер Сийярто заявил, что Венгрия по-прежнему не намерена принимать участие в реализации механизма НАТО по оказанию военной помощи Украине.

Ранее в США высказались о финансовой поддержке Украины.