Старейшая жительница планеты сообщила Карлу III о его популярности у женщин

BBC News: cтарейшая женщина мира рассмешила короля Великобритании Карла III
Finnbarr Webster/Reuters

Старейшая женщина Великобритании и мира, 116-летняя Этель Кейтерхэм во время встречи с королем Карлом III сообщила ему о его популярности у женщин. Об этом пишет BBC News.

Накануне своего дня рождения 21 августа Кейтерхэм призналась, что готова променять торжество на встречу с королем. Через несколько недель Карл III исполнил ее желание. Во время встречи Этель рассказала монарху, как все девушки хотели выйти за него замуж. Об этом ей напомнила одна из внучек Кейт Хендерсон, которая сказала: «Ты на днях говорила, что принц Чарльз был таким красивым. Все девушки были в него влюблены. Настоящий принц — а теперь король». В ответ на это Карл III рассмеялся и игриво ответил: «Ну да, по крайней мере то, что от него осталось».

Этель Кейтерхэм родилась 21 августа 1909 года. Она единственная ныне живущая британка, которая застала царствование Эдуарда VII, наследника королевы Виктории. Старейшая женщина Великобритании имеет трех внучек и пять правнуков. В апреле она стала старейшей из ныне живущих людей на планете.

До этого Карл III, который борется с онкологическим заболеванием, рассказал о своем самочувствии. 76-летний монарх признался, что чувствует себя не так уж и плохо. По его словам, главное в борьбе с раком — вовремя диагностировать болезнь. Король подчеркнул, что надежда на выздоровление есть всегда.

Ранее сообщалось, что король Карл III плакал в ночь перед свадьбой с принцессой Дианой.

