Сына бывшего госсекретаря Дагестана лишили мандата из-за коррупции

Mash: сына бывшего госсекретаря Дагестана Магомедова лишили депутатского мандата
Telegram-канал Магомед-Султан Магомедов

Сына бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова (на фото) лишили депутатского мандата из-за коррупции. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, Магомедов-младший стал фигурантом разбирательства по делу о коррупции.

«Ему с отцом пришлось вернуть уставные доли в нескольких предприятиях», — говорится в сообщении.

Журналисты добавили, что депутаты Народного собрания Дагестана проголосовали за досрочное прекращение полномочий Магомедова 30 октября.

25 июня сотрудники силовых структур задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички». Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта».

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд принял к производству иск против бывшего госсекретаря Дагестана.

