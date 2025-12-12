На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экперт сравнил Украину и Европу с Братцем Кроликом

Военэксперт Шлепченко: Украина и Европа попались в ловушку Трампа
Global Look Press

Украина и Европа угодили в ловушку президента США Дональда Трампа, по аналогии с Братцем Кроликом, который «влип» из-за излишней самоуверенности. Такую аналогию в эфире Tsargrad.tv привел военный обозреватель Влад Шлепченко.

Эксперт напомнил о произведении «Сказки дядюшки Римуса» американского писателя Джоэля Харриса, в котором по сюжету Братец Лис устанавливает на дороге свое смоляное чучелко и прячется. Братец Кролик пытается завести беседу с чучелком и обижается, когда то молчит. Тогда он бьет его лапой и прилипает. Киев и Брюссель угодили в аналогичную ловушку под названием «мирный план» Трампа, подчеркнул он.

Суть ловушки в том, что Трамп заставил Украину и Европу усиленно сопротивляться мирным инициативам. Теперь он может «выписать» США из конфликта, оставив Киев и Брюссель один на один с Россией, пояснил Шлепченко.

«Сказки должны заканчиваться позитивно, поэтому Братец Кролик, сделав глупость, потом за счет острого ума и языка спасается через терновый куст. Но реальная жизнь не такая щедрая не хэппи энды», — заключил обозреватель.

Среди главных пунктов обновленного текста мирного плана Трампа — уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. 10 декабря Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Филиппины выразили готовность организовать встречу Путина и Трампа.

