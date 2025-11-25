Администрация Трампа скупает доли в частных компаниях

Администрация президента США Дональда Трампа выделила более $10 млрд на покупку долей в частных фирмах, которые являются важными для национальной безопасности Америки. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

В частности, речь идет об организациях, от которых США зависит в сфере критически важных ископаемых, производства полупроводников и других ключевых продуктов, играющих ключевую роль в национальной и экономической безопасности.

По данным газеты, основная зависимость в этом вопросе приходится на Китай. В публикации отмечается, что активная скупка долей началась последние полгода, когда администрация Трампа заключила сделки с девятью различными компаниями — причем в основном в октябре и ноябре.

В публикации отмечается, что часть сделок, которые относятся к минеральным ресурсам, проходят через Военное министерство США. Например, в июле Пентагон подписал соглашение об инвестициях на сумму $400 млн с компанией MP Materials, которая занимается добычей и переработкой редкоземельных металлов. А в августе министерство торговли США получило 10% в технологической корпорации Intel.

До этого агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с процессом сообщило, что американский нефтегазовый гигант Chevron рассматривает возможность покупки зарубежных активов «Лукойла». Комментировать коммерческие вопросы в компании отказались.

Ранее Трамп посоветовал американским военным в Японии купить машины Toyota.