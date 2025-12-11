На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Танкер, перехваченный США у берегов Венесуэлы, незаконно использовал флаг Гайаны

EFE: перехваченный у Венесуэлы танкер, незаконно использовал гайанский флаг
true
true
true
close
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Власти Гайаны заявили о незаконном использовании флага их страны танкером, задержанным накануне американскими силовиками у берегов Венесуэлы. Как сообщает агентство EFE со ссылкой на Морское управление Гайаны, судно не было зарегистрировано в стране.

«Управление наблюдало за развитием ситуации и признало неприемлемым незаконное использование гайанского флага, поскольку этот танкер не зарегистрирован в Гайане», — говорится в официальном заявлении.

В гайанском ведомстве подчеркнули готовность к сотрудничеству с международными организациями для установления и привлечения к ответственности лиц, виновных в незаконном использовании национальной символики.

10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что американские военные задержали у берегов Венесуэлы нефтяной танкер. Высокопоставленный американский чиновник отметил, что не имеющее государственной принадлежности судно находилось в санкционных списках и недавно пребывало в одном из венесуэльских портов.

Венесуэльское правительство резко осудило действия США, назвав их «вопиющим грабежом» и заявив о намерении обратиться в международные судебные инстанции в связи с этим «тяжким международным преступлением».

Ранее США провели военную операцию близ Венесуэлы.

