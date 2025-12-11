Медведев назвал возможную цель публикаций о якобы планах по созданию С5

Медведев допустил, что сообщения о С5 имеют целью столкнуть Трампа с Европой

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал предположение, что сообщения о предполагаемых намерениях президента США Дональда Трампа сформировать альянс в формате «ключевой пятерки» могли быть намеренно распространены с целью посеять раздор между американским лидером и европейскими странами. Об этом политик написал в мессенджере МАХ.

В своем Telegram-канале Медведев прокомментировал эти сообщения, отметив, что официальных подтверждений или документов, подтверждающих существование идеи C5, пока представлено не было. Он допустил, что данная публикация может быть элементом «антитрамповской провокации».

«Тогда задача C5 – столкнуть ненавистного им Трампа с евородегенератами», – заключил Медведев.

До этого издание Politico, ссылаясь на анонимные источники, сообщило о якобы обсуждаемой в США идее создания альтернативного объединения «Большой семерке» (G7) с участием Соединенных Штатов, России, Китая, Индии и Японии. По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, реализация данной идеи возможна лишь после завершения конфликта на Украине и стабилизации международной обстановки.

Ранее Медведев заявил, что Трамп встал на тропу войны с Россией.