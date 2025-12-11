На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров проведет заседание комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству

Лавров 18 декабря проведет заседание комиссии ЕР по международному сотрудничеству
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет заседание комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, участники заседания планируют обсудить вопросы укрепления электорального суверенитета страны, международного сотрудничества в области его обеспечения, а также противодействия вмешательству в избирательные процессы на фоне предстоящих в 2026 году выборов в Госдуму. Заседание состоится 18 декабря.

1 декабря «Единая Россия» отметила 24-летие со дня основания.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что «Единая Россия» сыграла ключевую роль в укреплении государственности и экономическом росте России. Депутат напомнил, что именно «Единая Россия» инициировала ключевые законы: о митингах, о защите традиционных ценностей, об «иностранных агентах», а также закон Димы Яковлева.

Ранее на форуме «Единой России» подвели итоги Года муниципального депутата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами