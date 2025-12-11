Лавров проведет заседание комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет заседание комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, участники заседания планируют обсудить вопросы укрепления электорального суверенитета страны, международного сотрудничества в области его обеспечения, а также противодействия вмешательству в избирательные процессы на фоне предстоящих в 2026 году выборов в Госдуму. Заседание состоится 18 декабря.

1 декабря «Единая Россия» отметила 24-летие со дня основания.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что «Единая Россия» сыграла ключевую роль в укреплении государственности и экономическом росте России. Депутат напомнил, что именно «Единая Россия» инициировала ключевые законы: о митингах, о защите традиционных ценностей, об «иностранных агентах», а также закон Димы Яковлева.

Ранее на форуме «Единой России» подвели итоги Года муниципального депутата.