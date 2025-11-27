На форуме «Единой России» подвели итоги Года муниципального депутата

«Единая Россия» остается лидером среди российских партий по представительству на местном уровне. Об этом на пленарном заседании всероссийского форума муниципальных депутатов партии заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

По его словам, рядах партии насчитывается более 130 тыс. муниципальных депутатов, что составляет 84% от общего числа.

«Работа муниципальным депутатом — не привилегия, а особая ответственность и весьма непростой вызов», — заявил Медведев.

Участие в мероприятии приняли около 200 муниципальных депутатов со всей России. В «нулевой» день форума они провели стратегическую сессию. Для участников также была организована культурная программа — экскурсия «Путешествие по России» в Национальном центре управления.

Медведев подчеркнул, что именно местные депутаты обеспечивают прямой контакт с избирателями и осуществляют контроль по широкому спектру вопросов.

«Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это создает особую ценность вашей работы и делает «Единую Россию» действительно народной партией», — сказал он.

Год муниципального депутата был инициирован партией для расширения возможностей местных представителей помогать гражданам. Основное внимание уделялось трем направлениям: популяризации лучших практик, усилению внутрипартийной коммуникации и повышению квалификации депутатского корпуса.

Медведев обозначил ключевые задачи на 2026 год. В их числе — укрепление связей с первичными отделениями партии, поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также содействие ветеранам, избранным депутатами. Особое внимание уделено депутатам из новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, муниципальные депутаты играют ключевую роль в реализации и отчете по народной программе партии, а также в сборе предложений для новой программы.