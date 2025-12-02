На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» отметила 24-летие в Госдуме

Вячеслав Никонов отметил вклад «Единой России» в развитие страны
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«Единая Россия» сыграла ключевую роль в укреплении государственности и экономическом росте России. Об этом ходе пленарного заседания Госдумы заявил первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

Отмечается, что 1 декабря партия отметила 24-летие со дня основания. По словам Никонова, за это время она обеспечила стране «стратегический политический тыл».

Также он привел сравнительные данные. Так, в 2001 году ВВП России составлял 400 млрд долларов, и страна занимала 14-е место в мире, сегодня. На сегодняшний день этот показатель составляет 7 трлн долларов, а страна занимает четвертое место. В свою очередь, средняя зарплата выросла с 200 рублей до 100 тыс., при этом темпы роста доходов опережают инфляцию в 3–5 раз.

«Сегодня в выступлении представителей от КПРФ тот курс, который проводил президент и правительство нашей страны, «Единая Россия», назван губительным. Но этот курс был абсолютно спасительным для страны. А губительным был курс, который привел к развалу Советского Союза», — отметил парламентарий.

Он добавил, что почти все бюджеты последних 24 лет принимались при решающей поддержке «Единой России».

«При доминировании в этом зале сегодняшних критиков принимались популистские социальные обязательства, которые в несколько раз превышали объемы бюджета. Сейчас все социальные обязательства выполняются, да еще как выполняются», — подчеркнул Никонов.

Депутат напомнил, что именно «Единая Россия» инициировала ключевые законы: о митингах, о защите традиционных ценностей, о «иностранных агентах», а также закон Димы Яковлева.

«25 лет назад Россия проводила одностороннее разоружение — ржавели, распиливались подводные лодки, стратегические ракеты, армия не получала зарплату. Сегодня Вооруженные силы, если и не первые, то точно не вторые», — заявил он, упомянув «Сармат», «Посейдон» и «Авангард».

Никонов отметил, что сегодня партия объединяет 2,6 млн человек, включая 160 тыс. членов из новых регионов, и 900 тыс. сторонников. На праймериз в этом году победили 937 участников СВО.

