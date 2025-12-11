Трамп призвал европейских лидеров оказать давление на Зеленского

WSJ: Трамп призвал ЕС надавить на Зеленского, чтобы он принял план США

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Германии, Франции и Британии надавить на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы он принял мирный план Вашингтона. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Журналисты уточнили, что Трамп высказал свою просьбу накануне в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами.

«Президент США повторил свою публичную критику в адрес Зеленского за то, что тот не прочитал предыдущий мирный план США. При этом Трамп практически не показал никаких признаков того, что он готов пересматривать предложенные Вашингтоном условия», — говорится в материале.

11 декабря появились подробности обновленного текста мирного плана Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

