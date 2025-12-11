Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин выразил солидарность с народом Венесуэлы и подтвердил неизменную поддержку политического курса, проводимого правительством Мадуро.

Поддерживаемый Россией курс Мадуро, как отметили в Кремле, направлен на защиту национальных интересов и суверенитета Венесуэлы в условиях усиливающегося внешнего давления.

31 октября издание The Washington Post опубликовало материал, в котором утверждалось, что Николас Мадуро, в связи с осложнением отношений между Венесуэлой и Соединенными Штатами, направил Владимиру Путину письмо с просьбой об оказании помощи. В своем обращении венесуэльский лидер, по сведениям газеты, просил о поставке ракет и денежных средств, а также о проведении ремонта авиационной техники. Позже в Кремле рассказали о постоянных рабочих контактах с Венесуэлой.

Ранее сообщалось, что США могут начать свержение президента Венесуэлы.