«Офицеры России» об СВО»: народ и государство всегда доводят начатое до конца

Генерал Липовой поддержал президента РФ Путина в решимости достичь целей СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой в ходе торжественной конференции, посвященной Дню Героев Отечества, высказал слова поддержки главе государства Владимиру Путину в решимости полностью достичь целей специальной военной операции дипломатическим или военным путем. Его слова цитирует Общественная Служба Новостей.

«Время требует от каждого из нас — армии и гражданского общества — приложения всех усилий, способных привести Россию к безоговорочной Победе! Уверен, что так и будет», — заявил Липовой.

Председатель Совета мужества и отваги Общероссийской организации «Офицеры России», Герой Советского Союза полковник Владимир Горовой в свою очередь подчеркнул, что российский народ и государство всегда доводят начатое до конца.

Церемония проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, в ней приняли участие свыше 200 военных и гражданских лиц, отметившихся героизмом. Также мероприятие посетили Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества.

День Героев Отечества празднуется по указу главы государства от 2013 года ежегодно 9 декабря. Дата привязана к празднику времен Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров (отмечался с 1769 по 1917 годы).

Ранее Путин заявил, что цели СВО будут достигнуты.

