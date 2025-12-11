Захарова рассказала о планах Лаврова на следующую неделю

Глава МИД России Сергей Лавров 16 декабря примет участие в заседании Совета глав субъектов РФ при МИД. Об этом заявила на брифинге официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, в нем «примут участие губернаторы, руководящие сотрудники Администрации президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти».

«Главная тема — развитие международного межрегионального сотрудничества в Арктике, которое имеет для нашей страны стратегическое значение», — добавила Захарова.

Она отметила, что во время заседания выступит с докладом губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и будут приняты рекомендации для активизации участия регионов в комплексном освоении Заполярья.

До этого Лавров рассказал на правительственном часе в Совете Федерации о том, что экспертные встречи с участием представителей стран Запада в рамках Арктического совета продолжаются.

По словам министра, заседания направлены на решение ключевых вопросов в арктическом регионе. Глава МИД РФ также подчеркнул, что российская сторона выступает за сохранение Арктического совета, однако необходимо «убрать украинизацию структуры» организации.

Арктика — ключевое направление стратегического развития России. В конце ноября РФ представила «Арктическое досье» — национальный доклад о вкладе страны в восстановление экосистем региона. В фокусе — расширение сети особо охраняемых природных территорий, ликвидация накопленного экологического ущерба и обновление наблюдательной инфраструктуры. Документ объединяет государственные меры, инициативы регионов, науку и корпоративные программы. Что показала Россия и как формируется новая экологическая повестка Арктики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее НАТО начала использовать «летающие радары» для разведки у границ России в Арктике.