В Британии заявили, что Мерц «преуменьшает» напряженность между ЕС и США

The Guardian: Мерц преуменьшает напряженность между ЕС и США
Sodiq Adelakun/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц преуменьшает разлад в отношениях ЕС и США, когда говорит о том, что разговор Трампа с европейцами 10 декабря был «конструктивным». Об этом пишет газета The Guardian.

«Мерц опровергает предположения о столкновении с Трампом, когда говорит, что у них был «конструктивный» разговор. Отвечая на вопросы по этому поводу, он преуменьшает напряженность между двумя сторонами», — пишет издание.

Мерц назвал разговор с Трампом об урегулировании украинского кризиса «очень подробным» и подчеркнул, что обе стороны продемонстрировали «взаимное уважение», сообщает The Guardian.

Также канцлер анонсировал возможную встречу с официальными лицами США в Берлине «в начале следующей недели» и выразил уверенность в том, что «президент США знает, что европейцы должны быть услышаны».

10 декабря Мерц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером представили Трампу предложение о территориальных уступках со стороны Украины.

Общение происходило на фоне конфликта США и ЕС, который начался после публикации Белым домом новой Стратегия национальной безопасности. В ней Евросоюз обвинили в неконтролируемой миграции, цензуре и «подрыве демократических процессов».

Другим поводом для противостояния стал наложенный Евросоюзом штраф в размере €120 млн на соцсеть Илона Маска X за сокрытие ключевой рекламной информации, блокировку исследователям доступа к публичным данным, а также за «обманчивый» дизайн синей галочки. Издание Axios назвало конфликт «новой холодной войной».

Ранее в Совфеде заявили о «невиданном» кризисе в отношениях США и Европы.

