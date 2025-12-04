На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Синдром Моськи»: психиатр проанализировал поведение Рютте

Врач Кичаев: Рютте чувствует, что Европа бессильна перед Россией
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Врач-психиатр Александр Кичаев в интервью Tsargrad.tv проанализировал резкие высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес России и президента Владимира Путина. Специалист считает это проявлением «синдрома Моськи».

«Когда человек чувствует свою неполноценность, свою ущербность, свою незначимость, то он пытается обесценить того, кто сильнее. Помните, ай, моська, знать она сильна, коль лает на слона (выдержка из басни И.А. Крылова. — «Газета.Ru»). Это и есть Рютте», — пояснил Кичаев.

По его словам, многие зарубежные политики, включая украинских, пытаются возвыситься за счет критики более сильных оппонентов. При этом такое поведение они демонстрируют только тогда, когда чувствуют себя в безопасности.

Если бы Рютте был в прямом контакте с российским лидером, он не позволил бы себе такого поведения, уверен эксперт.

В ноябре Рютте говорил, что перестал обращать внимание на выступления президента России.

Накануне генсек НАТО заявил, что «лучший способ» изменить ход мыслей Путина по решению на Украине — это продолжение поставок оружия Киеву и ужесточение санкционного давления на Москву.

Ранее Рютте придумал, как «изменить расчеты» Путина.

