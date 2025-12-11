В МИД РФ раскрыли чисто участников круглого стола по Украине

МИД: 96 послов и представителей организаций были на круглом столе по Украине

В круглом столе по Украине вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым приняли участие 96 послов стран мира и представителей международных организаций. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, пишет ТАСС.

В МИД РФ отметили, что министр выступил «в присутствии 96 аккредитованных в Москве послов стран мирового большинства и представителей международных организаций».

В ходе мероприятия Лавров объяснил причину, по которой РФ была вынуждена начать специальную военную операцию. По его словам, решение о начале СВО было принято только после того, как Россия убедилась в том, что Запад дал Украине полную свободу для ведения боевых действий против Донбасса. Министр добавил, что данная мера была вынужденной и стала ответом на политику Киева, который заявлял, что жители Донбасса являются «нелюдями, существами и террористами».

Лавров также заявил, что Москва не тратит силы на прогнозы о том, когда завершится конфликт на Украине, она будет добиваться намеченных целей вне зависимости от прогнозов урегулирования.

Ранее Лавров заявил о готовности РФ юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.