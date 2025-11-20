Бывший премьер Украины заявил о возможной отставке правительства страны

Азаров: правительство Украины могут отправить в отставку уже в четверг

Уже 20 ноября кабинет министров Украины могут отправить в отставку. Об этом ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

По его словам, четверг станет решающим днем в судьбе кабмина. Фракция «Батькивщина» и ряд других депутатов официально потребовали отставки правительства. Поэтому в Верховной раде будут вынуждены поставить этот вопрос на голосование. В связи с этим Азаров выразил уверенность, что правительство отправят в отставку.

19 ноября сообщалось, что парламент Украины проголосовал за отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики страны на фоне коррупционного скандала. За соответствующее постановление проголосовало 315 депутатов.

Отставка Гринчук последовала после требования президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала по делу о коррупции в сфере энергетики. Украинский лидер заявил, что в связи со сложившимися в стране обстоятельствами министр энергетики, а также министр юстиции не могут оставаться на своих должностях. По его словам, это вопрос, в том числе, доверия.

Ранее политолог допустил импичмент Зеленского на фоне скандала с Миндичем.