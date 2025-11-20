На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший премьер Украины заявил о возможной отставке правительства страны

Азаров: правительство Украины могут отправить в отставку уже в четверг
true
true
true
close
Global Look Press

Уже 20 ноября кабинет министров Украины могут отправить в отставку. Об этом ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

По его словам, четверг станет решающим днем в судьбе кабмина. Фракция «Батькивщина» и ряд других депутатов официально потребовали отставки правительства. Поэтому в Верховной раде будут вынуждены поставить этот вопрос на голосование. В связи с этим Азаров выразил уверенность, что правительство отправят в отставку.

19 ноября сообщалось, что парламент Украины проголосовал за отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики страны на фоне коррупционного скандала. За соответствующее постановление проголосовало 315 депутатов.

Отставка Гринчук последовала после требования президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала по делу о коррупции в сфере энергетики. Украинский лидер заявил, что в связи со сложившимися в стране обстоятельствами министр энергетики, а также министр юстиции не могут оставаться на своих должностях. По его словам, это вопрос, в том числе, доверия.

Ранее политолог допустил импичмент Зеленского на фоне скандала с Миндичем.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами