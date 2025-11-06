На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Чехии принял отставку правительства Фиалы

Президент Чехии Павел принял отставку правительства премьер-министра Фиалы
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Президент Чехии Петр Павел принял отставку правительства премьер-министра Петра Фиалы. Об этом сообщает информационное агентство ČTK, которое вело прямую трансляцию церемонии в Пражском граде.

«Господин премьер, я принимаю отставку вашего правительства и одновременно поручаю вам исполнять обязанности до создания нового правительства», — сказал Павел.

Днем 6 ноября правительство Чехии Петра Фиалы на своем заседании решило подать в отставку. Согласно конституции Чехии, правительство подало в отставку после завершения учредительного заседания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента страны, выборы в которую прошли 3 и 4 октября. Новое правительство приступит к работе не позднее середины следующего месяца.

Петр Фиала занимал пост премьер-министра Чехии с декабря 2021 года.

3 ноября чешские партии ANO, SPD и Motorist, набравшие большую часть голосов на прошедших в начале октября парламентских выборах, сформировали правительственную коалицию.

Ранее сообщалось, что Чехия может сократить военную поддержку Украины.

