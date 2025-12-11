На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евродепутат от Бельгии выступил против изъятия замороженных российских активов

Кеннес: замороженные российские активы — это не деньги ЕС
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Депутат Европарламента (ЕП) от Бельгии Руди Кеннес выступил против изъятия российских замороженных активов. Об этом он заявил РИА Новости.

По слова евродепутата, замороженные активы РФ — это не деньги Евросоюза (ЕС).

«Даже во время Второй мировой войны никто не изымал активы из-за рубежа. Но для меня главное то, что в этом случае против Бельгии может быть подана официальная жалоба, а это значит, что она будет наказана, и за это наказание заплатят простые люди Бельгии», — сказал Кеннес.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

После встречи фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х написала, что позиция Бельгии в отношении использования активов РФ неоспорима и все европейские государства должны подвергаться одинаковому риску.

Ранее в Европе рассказали о рисках конфискации замороженных активов РФ.

