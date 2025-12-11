Евродепутат от Бельгии выступил против изъятия замороженных российских активов

Депутат Европарламента (ЕП) от Бельгии Руди Кеннес выступил против изъятия российских замороженных активов. Об этом он заявил РИА Новости.

По слова евродепутата, замороженные активы РФ — это не деньги Евросоюза (ЕС).

«Даже во время Второй мировой войны никто не изымал активы из-за рубежа. Но для меня главное то, что в этом случае против Бельгии может быть подана официальная жалоба, а это значит, что она будет наказана, и за это наказание заплатят простые люди Бельгии», — сказал Кеннес.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

После встречи фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х написала, что позиция Бельгии в отношении использования активов РФ неоспорима и все европейские государства должны подвергаться одинаковому риску.

Ранее в Европе рассказали о рисках конфискации замороженных активов РФ.