На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США проголосовали против резолюции Украины по Чернобылю в ООН

США, РФ и еще пять стран выступили против резолюции Украины по Чернобылю в ООН
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Global Look Press

Представители США проголосовали против резолюции Украины о долгосрочных последствиях Чернобыльской катастрофы во время голосования на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает kp.ru.

Против этого документа также проголосовали Россия, Белоруссия, Китай, Северная Корея, Никарагуа и Нигерия.

Отмечается, что резолюция была принята при поддержке 97 стран. Еще 39 стран отказались участвовать в голосовании.

Инициатива предполагает усиление глобального сотрудничества в сфере ядерной безопасности.

В начале декабря основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком заявил, что Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. По его словам, именно по этой причине Киев затягивает начало мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее в Госдуме призвали сделать все, чтобы из-за Украины не повторился Чернобыль.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами