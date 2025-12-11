США, РФ и еще пять стран выступили против резолюции Украины по Чернобылю в ООН

Представители США проголосовали против резолюции Украины о долгосрочных последствиях Чернобыльской катастрофы во время голосования на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает kp.ru.

Против этого документа также проголосовали Россия, Белоруссия, Китай, Северная Корея, Никарагуа и Нигерия.

Отмечается, что резолюция была принята при поддержке 97 стран. Еще 39 стран отказались участвовать в голосовании.

Инициатива предполагает усиление глобального сотрудничества в сфере ядерной безопасности.

В начале декабря основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком заявил, что Украина при содействии Великобритании и Франции разрабатывает ядерное оружие. По его словам, именно по этой причине Киев затягивает начало мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее в Госдуме призвали сделать все, чтобы из-за Украины не повторился Чернобыль.