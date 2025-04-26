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В Госдуме призвали сделать все, чтобы из-за Украины не повторился Чернобыль

Миронов призвал сделать все, чтобы по вине Киева не повторился Чернобыль
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Игорь Костин/РИА Новости

Мировое сообщество должно предпринять все необходимое, чтобы по вине нынешних властей Украины не повторилась катастрофа на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Призываю мировое сообщество сделать все, чтобы по вине обезумевших украинских политиков не повторилась трагедия Чернобыля», — отметил он.

Миронов напомнил, что в субботу исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

О взрыве на Чернобыльской АЭС советские граждане узнали только на третий день после катастрофы. Признать факт аварии Москву вынудили скандинавские страны, куда ветром принесло радиоактивные вещества. После этого в СМИ сложилась противоположная ситуация — советские журналисты скрывали масштабы катастрофы, а западные все преувеличивали. Как трагедию освещали издания двух лагерей и почему простые люди не могли найти правду нигде — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Украине проверят законность проживания в чернобыльской зоне отчуждения.

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