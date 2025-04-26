В Госдуме призвали сделать все, чтобы из-за Украины не повторился Чернобыль

Мировое сообщество должно предпринять все необходимое, чтобы по вине нынешних властей Украины не повторилась катастрофа на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Призываю мировое сообщество сделать все, чтобы по вине обезумевших украинских политиков не повторилась трагедия Чернобыля», — отметил он.
Миронов напомнил, что в субботу исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
О взрыве на Чернобыльской АЭС советские граждане узнали только на третий день после катастрофы. Признать факт аварии Москву вынудили скандинавские страны, куда ветром принесло радиоактивные вещества. После этого в СМИ сложилась противоположная ситуация — советские журналисты скрывали масштабы катастрофы, а западные все преувеличивали. Как трагедию освещали издания двух лагерей и почему простые люди не могли найти правду нигде — в материале «Газеты.Ru».
Ранее сообщалось, что на Украине проверят законность проживания в чернобыльской зоне отчуждения.