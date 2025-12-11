Политолог назвал цель захвата танкера у берегов Венесуэлы армией США

США, захватив танкер у берегов Венесуэлы, преследуют сразу несколько целей. Первая — давление на экономику страны. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков. Он напомнил, что экспорт нефти — один из основных источников внешнего капитала для Каракаса.

Вторая цель — заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку, считает эксперт.

«Пока Вашингтону не удается устроить раскол власти, поэтому и приходится идти на такие отчаянные меры, как захваты нефтетанкеров», — сказал Дудаков.

Третья цель — спровоцировать Каракас на ответные действия, чтобы Вашингтон мог оправдать нанесение ракетных ударов по стране.

О задержании танкера 10 декабря сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По словам высокопоставленного американского чиновника, не имеющее государственной принадлежности судно находится в санкционных списках и недавно пребывало в одном из венесуэльских портов. Собеседник агентства назвал задержание танкера «судебным принудительным действием».

