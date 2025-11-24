Созданный Маском DOGE фактически прекратил работу

Министерство эффективности государственного управления США, которое возглавлял бизнесмен Илон Маск, было расформировано за восемь месяцев до окончания срока его полномочий, положив конец инициативе Дональда Трампа, обещавшего сократить численность правительства. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Его больше нет. Это больше не централизованная организация», — сказал агентству директор отдела управления персоналом Скотт Купор.

Согласно Купору и документам, изученным агентством, с весны многие функции DOGE взяло на себя Управление кадров федерального правительства (OPM).

Как минимум два видных сотрудника DOGE теперь работают в Национальной студии дизайна — новой организации, созданной указом, подписанным Трампом в августе. Эту организацию возглавляет экс-сотрудник министерства Джо Геббиа — он занимается дизайном правительственных сайтов.

Представители администрации президента США открыто не заявляли о прекращении деятельности DOGE, даже после публичной ссоры Маска с Трампом в мае, после которой предприниматель ушел с поста руководителя ведомства.

Согласно указу Трампа, DOGE должно было работать до июля 2026 года.

Ранее в США уволенным Маском чиновникам предложили вернуться на работу.