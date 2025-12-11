На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали к созданию отдельной интернет-спецслужбы

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: в РФ должна быть создана интернет-спецслужба
close
Jaap Arriens/Global Look Press via ZUMA Press

В эпоху информационных войн, когда Сеть и искусственный интеллект (ИИ) превратились в оружие, необходимо создание собственной интернет-спецслужбы. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

«Как Агентство национальной безопасности в США или Киберадминистрация в Китае. С прямым подчинением Верховному главнокомандующему. Именно эта служба должна защищать наш цифровой, информационный, ментальный и когнитивный суверенитет», — подчеркнул Малофеев.

Кроме того, по его словам, у России должен быть собственный — суверенный ИИ. Западный же может быть упакован в русскую оболочку, но от того он менее западным не становится и остается инструментом влияния, считает он.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного заседания СПЧ предупредил об опасности потерять молодое поколение, которое из-за развития искусственного интеллекта может разучиться самостоятельно мыслить.

Глава государства отметил, что при внедрении технологий ИИ критически важно сохранить способность молодых людей решать фундаментальные задачи.

Ранее в России заявили, что ИИ внесет дополнительно свыше €110 млрд в экономику страны.

