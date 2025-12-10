На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия доставила гуманитарную помощь Шри-Ланке

Россия доставила 34 тонны гумпомощи на Шри-Ланку
Виталий Белоусов/РИА Новости

Специальный борт МЧС России доставил 34 тонны гуманитарной помощи на Шри-Ланку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Российские спасатели передали в пострадавший от наводнения регион передвижные электростанции, насосное оборудование, палатки, а также продукты питания», — говорится в сообщении.

3 декабря власти Шри-Ланки попросили Россию оказать республике гуманитарную помощь после мощного циклона «Дитва».

В Министерстве иностранных дел России привели данные посольства в Коломбо, согласно которым российские граждане не пострадали в результате стихийного бедствия.

На ряд стран Юго-Восточной Азии обрушились циклоны «Дитва» и «Сеньяр», которые привели к оползням и наводнениям. Как уточнили в Центре по управлению стихийными бедствиями Шри-Ланки, по последним данным, 607 человек не пережили удар стихии, а 214 считаются пропавшими без вести.

Ранее на Филиппинах кот спас хозяев во время наводнения после тайфуна.

