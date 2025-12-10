На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров рассказал о судьбе Арктического совета

Лавров: встречи с участием западников в рамках Арктического совета продолжаются
Пресс-служба Северного флота

Экспертные встречи с участием представителей стран Запада в рамках Арктического совета продолжаются. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

«Экспертные встречи с участием западников в рамках Арктического совета продолжаются», — отметил министр.

По словам Лаврова, заседания направлены на решение ключевых вопросов в арктическом регионе. Глава МИД РФ также подчеркнул, что российская сторона выступает за сохранение Арктического совета, однако необходимо «убрать украинизацию структуры» организации.

Арктика — ключевое направление стратегического развития России. В конце ноября РФ представила «Арктическое досье» — национальный доклад о вкладе страны в восстановление экосистем региона. В фокусе — расширение сети особо охраняемых природных территорий, ликвидация накопленного экологического ущерба и обновление наблюдательной инфраструктуры. Документ объединяет государственные меры, инициативы регионов, науку и корпоративные программы. Что показала Россия и как формируется новая экологическая повестка Арктики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле анонсировали новые редакции Основ госполитики РФ в Арктике.

