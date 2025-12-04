Суд рассмотрел гражданский иск пострадавших при нападении на «Крокус»

Суд удовлетворил часть требований по иску пострадавших при теракте в «Крокусе»

Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил требования по гражданскому иску к ООО «МСМ» и «Крокус Сити Холл» о компенсации вреда, причиненного здоровью в ходе теракта в концертном зале. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города столицы.

«Суд удовлетворил исковые требования частично. В пользу каждого из истцов с ответчика взысканы расходы на лечение и компенсация морального вреда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что истцами выступали россияне Ольга Авдеева и Юрий Босых.

6 сентября стало известно, что потерпевшие по делу о террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл» подали уже более 30 исков.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при нападении на «Крокус» до сих пор лечатся от ожогов.