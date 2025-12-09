На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ отреагировали на заявление Зеленского о готовности к проведению выборов

Посол Мирошник назвал блефом слова Зеленского о готовности к проведению выборов
true
true
true
close
Heather Khalifa/AP

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к проведению выборов являются надменным блефом и подтасовкой правил, поскольку он выдвигает изначально неприемлемые условия для их проведения. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Надменный блеф и подтасовка правил — традиционный стиль украинского комика. Если бы Зеленский был готов к выборам, то пошел бы на них в определенный законом срок еще более полутора лет тому назад, а не оставался при власти в роли узурпатора и нелегитимного предводителя», — сказал дипломат.

По словам Мирошника, украинский лидер традиционно выдвигает условия, невыполнимые по своей сути, — среди них призывы к европейским партнерам обеспечить безопасность за счет присутствия иностранных контингентов, что заведомо неприемлемо для РФ, и просьбы к депутатам Рады «извратить» законодательство так, чтобы голосование проходило без альтернатив и с нарушением принципов демократии.

9 декабря Зеленский заявил, что страна готова провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. Он отметил, что вопрос безопасности является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее в США Зеленского назвали «комиком» с опытом президентства в телесериалах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Виктор Корнеплод, Анастасия Землеройка и весь их пантеон: что это за мемы и что они означают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами