Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к проведению выборов являются надменным блефом и подтасовкой правил, поскольку он выдвигает изначально неприемлемые условия для их проведения. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Надменный блеф и подтасовка правил — традиционный стиль украинского комика. Если бы Зеленский был готов к выборам, то пошел бы на них в определенный законом срок еще более полутора лет тому назад, а не оставался при власти в роли узурпатора и нелегитимного предводителя», — сказал дипломат.

По словам Мирошника, украинский лидер традиционно выдвигает условия, невыполнимые по своей сути, — среди них призывы к европейским партнерам обеспечить безопасность за счет присутствия иностранных контингентов, что заведомо неприемлемо для РФ, и просьбы к депутатам Рады «извратить» законодательство так, чтобы голосование проходило без альтернатив и с нарушением принципов демократии.

9 декабря Зеленский заявил, что страна готова провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. Он отметил, что вопрос безопасности является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее в США Зеленского назвали «комиком» с опытом президентства в телесериалах.