СМИ узнали, к какой дате Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает достичь договоренности по урегулированию на Украине до Рождества. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Согласно данным издания, команда Трампа через своих посланников настоятельно призвала президента Украины Владимира Зеленского дать ответ на мирное предложение в ближайшие дни. Цель — согласовать прекращение огня с Россией «к Рождеству», то есть к 25 декабря.

9 декабря Дональд Трамп заявил в интервью газете Politico, что Владимиру Зеленскому пора изучить и согласиться с положениями его мирного плана, так как его страна «проигрывает». Кроме того, он рекомендовал восстановить на Украине демократию и провести выборы. Говоря о России, президент США заявил, что у нее более сильная переговорная позиция, а также посетовал, что в 2014 году Барак Обама «отдал» Москве Крым. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали Зеленского «комиком» с опытом президентства в телесериалах.