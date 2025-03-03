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Политолог объяснил, почему Евросоюз хочет продолжения конфликта на Украине

Политолог Пинчук: после завершения СВО Евросоюз может развалиться
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Global Look Press

Европейский союз (ЕС) хочет продолжения конфликта на Украине и всячески поддерживает Киев, поскольку понимает, что после завершения специальной военной операции может развалиться. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Он напомнил, что Европа находилась на грани распада еще до начала украинского кризиса. После британского брекзита в очередь на выход из ЕС выстраивались такие страны как Италия, Испания и Франция, а экономисты говорили о кризисе евро, отметил эксперт.

«Несмотря на весь инфантилизм и неадекватность ее (Европы. — «Газета.Ru») лидеров, в рамках своей логики существования европейцы действуют абсолютно рационально. Им нужен этот конфликт. Причем, он теперь им нужен не только для борьбы с Россией, но и для борьбы с [президентом США Дональдом] Трампом», — сказал Пинчук.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета». По его словам, планы нынешних лидеров европейских стран отправить миротворцев на Украину — это наглость. Министр выразил уверенность, что таким образом они пытаются спровоцировать Киев на продолжение боевых действий против Москвы.

Ранее в США заявили о расколе единого Запада.

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