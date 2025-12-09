В МИД РФ прокомментировали слова Трампа о «торгаше»-Зеленском

В торговле нет ничего плохого, если это не то, чем занимается украинский лидер Владимир Зеленский, а именно «кровавым торгашеством». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что Зеленский торгует доверием избравшего его народа, честью, совестью и будущим своей страны.

«В торговле нет ничего плохого, когда не идет речь о торговле теми людьми, которые тебе доверились и которые тебя избрали для того, чтобы ты, как и обещал, принес на землю их мир. Но когда речь идет о торговле верой, доверием людей <...> и торговля честью, совестью, будущим Украины, тогда это значение приобретает совершенно иной смысл. Действительно, это кровавое торгашество, то, чем занимается Зеленский», — сказала дипломат.

9 декабря президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico охарактеризовал Зеленского как «отличного торгаша», так как украинскому лидеру удалось заполучить от США $350 млрд. Американский лидер заявил, что на Украине нет демократии и украинскому народу пора провести выборы.

После этого Зеленский, находясь в Риме на встрече с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, заявил, что «всегда готов к выборам».

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее Politico писала, что Зеленский намерен баллотироваться на пост президента Украины.