Политолог назвал единственный способ реализовать новую Стратегию нацбезопасности США

После обнародования новой Стратегии национальной безопасности США, многие интересуются вопросом: удастся ли ее воплотить в жизнь, ведь все силы американского политического мейнстрима и глобального евроатлантического либерализма будут брошены на то, чтобы этому помешать. Американскому лидеру Дональду Трампу потребуются новые законодательные акты и лояльные действия госаппарата, чего пока не наблюдается. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Если глава Белого дома хочет переломить ситуацию, ему придется прибегнуть к опыту Гарри Трумэна и перейти к репрессиям, считает эксперт.

«Пока Трамп не перейдет к действиям, ничего не сдвинется. Более того, никакие разборки с Европой, никакие мирные процессы на Украине не имеют шанса на успех, пока глава Белого дома не начнет репрессии внутри Штатов, потому что подавляющее большинство политического класса и федерального госаппарата не лояльны ему», — подчеркнул Дробницкий.

Новую Стратегию нацбезопасности США Белый дом опубликовал 5 декабря. В этом документе Вашингтон отметил, что сегодня «не вполне очевидно», будет ли Европа обладать армией и экономикой через 20 лет, если сохранит нынешний вектор политического и экономического развития региона.

Также в Стратегии говорится, что Соединенные Штаты стремятся, чтобы европейские страны «восстановили цивилизационную уверенность» и отказались от «провального стремления к удушающему регулированию».

