Сийярто обвинил главу Еврокомиссии в причинении вреда Европе

Сийярто: фон дер Ляйен причинила Европе больше вреда, чем кто-либо другой
Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен за время своего руководства причинила Европе больше вреда, чем кто-либо другой. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT.

Глава венгерской дипломатии также связал коррупцию в Брюсселе с отсутствием реакции ЕС на коррупционные скандалы в Киеве. Он напомнил, что бывшие высокопоставленные чиновники ЕС, включая экс-главу дипломатии Федерику Могерини, обвиняются в коррупции.

«Под ее руководством Европа стала гораздо менее безопасным местом, чем раньше. Гораздо менее конкурентоспособным», — отметил Сийярто.

Также глава МИД Венгрии сказал, что уровень коррупции в Брюсселе объясняет, почему Евросоюз не расследовал коррупционный скандал в Киеве.

7 ноября Сийярто заявил, что Венгрия закупила вакцину «Спутник» против COVID-19 у России, в то время как поставок западных аналогов в Европу не было из-за финансовых махинаций фон дер Ляйен.

Ранее фон дер Ляйен и Мерц не смогли уговорить Бельгию разрешить изъять активы России.

