Сийярто объяснил молчание ЕС по коррупционному скандалу в Киеве

Сийярто: уровень коррупции в Брюсселе мешает расследовать дела на Украине
Global Look Press

Уровень коррупции в Брюсселе объясняет, почему Евросоюз не расследовал коррупционный скандал в Киеве. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT.

Глава венгерского МИДа также раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявив, что при ней Европа стала менее безопасной и конкурентоспособной. Сийярто напомнил, что арестованные в Брюсселе чиновники ранее обвиняли Венгрию в нарушении принципов верховенства права.

«Коррупция в Брюсселе – это объяснение, почему Брюссель не поднял вопрос о коррупции в Киеве», — сказал Сийярто.

2 декабря экс-глава Евродипломатии Федерика Могерини была задержана в Бельгии по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее задержаны еще двое, в том числе экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Сейчас Могерини находится под стражей. Следствие подозревает ее в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны.

Ранее стало известно об отставке высокопоставленного чиновника ЕС.

