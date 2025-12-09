Президент Польши пока не планирует посещать Украину

Навроцкий не поедет в Киев, встреча с Зеленским может пройти в Варшаве

Президент Польши Кароль Навроцкий не планирует ехать на Украину, куда его пригласил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в соцсети Х.

Навроцкий с момента прихода на этот пост еще ни разу не посетил Киев.

«Мы рады, что отношения с Польшей важны для президента Украины. Для нас также важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении», — написал он.

Пшидач подчеркнул, что в данный момент прорабатывается дата встречи президентов двух стран в Варшаве «посредством открытых и активных дипломатических контактов».

На прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Зеленского «не упала бы корона», если бы он попросил о встрече с Навроцким в Польше.

При этом он раскритиковал отказ польского президента ехать с официальным визитом на Украину и его резкие высказывания в адрес страны.

Ранее в канцелярии Навроцкого призвали Зеленского определиться, хочет ли он дружбы с Польшей.