Президент Польши пока не планирует посещать Украину

Президент Польши Кароль Навроцкий не планирует ехать на Украину, куда его пригласил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в соцсети Х.
Навроцкий с момента прихода на этот пост еще ни разу не посетил Киев.
«Мы рады, что отношения с Польшей важны для президента Украины. Для нас также важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении», — написал он.
Пшидач подчеркнул, что в данный момент прорабатывается дата встречи президентов двух стран в Варшаве «посредством открытых и активных дипломатических контактов».
На прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Зеленского «не упала бы корона», если бы он попросил о встрече с Навроцким в Польше.
При этом он раскритиковал отказ польского президента ехать с официальным визитом на Украину и его резкие высказывания в адрес страны.
Ранее в канцелярии Навроцкого призвали Зеленского определиться, хочет ли он дружбы с Польшей.