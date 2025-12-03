На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский обрисовал перспективы вступления Украины в Евросоюз

Зеленский: в 2026 году Украина может закрыть все кластеры для членства в ЕС
Omar Havana/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что Киев сможет закрыть все шесть переговорных кластеров для вступления в Евросоюз в течение 2026 года. Его слова приводит «Европейская правда».

»Европейская комиссия признает, что мы три кластера можем открывать. Три кластера – это половина. Мы для этого сделали все. И все понимают, что до конца этого года мы сделаем все технически для открытия всех шести кластеров. Это также признают все», — заявил Зеленский.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заверила, что ЕК ожидает продолжения переговоров о евроинтеграции Украины на уровне рабочих групп, несмотря на позицию Венгрии.

Кос подтвердила, что полноценное открытие переговоров невозможно из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В то же время она отметила, что сам процесс вступления Украины в ЕС «не заблокирован».

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

Ранее Орбан объяснил, почему отказывает Украине в суверенитете.

