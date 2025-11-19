В Еврокомиссии оценили шансы на вступление Украины в ЕС из-за вето Венгрии

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заверила, что ЕК ожидает продолжения переговоров о евроинтеграции Украины на уровне рабочих групп, несмотря на позицию Венгрии. Ее слова приводит «РБК-Украина».

Кос подтвердила, что полноценное открытие переговоров невозможно из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В то же время она отметила, что сам процесс вступления Украины в ЕС «не заблокирован».

«Мы заблокированы в принятии решений, но техническая часть продолжается. Надеемся, что работа в экспертных группах будет ускорена, и мы сможем делать то же, что делали бы после официального открытия всех кластеров», — сказала Кос.

Она также указала, что «ни украинцам, ни молдаванам не нужен Орбан, чтобы продолжать реформы».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сможет повлиять на вступление республики в Европейский союз. Он заметил, что Украина ничего не имеет против народа Венгрии, однако не может молчать, когда руководство соседней страны «помогает российской пропаганде».

