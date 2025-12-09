В Азербайджане раскритиковал документ о партнерстве ЕС и Армении

МИД Азербайджан раскритиковал документ о повестке партнерства ЕС и Армении

Документ о стратегической повестке партнерства ЕС и Армении противоречит идее постконфликтного сосуществования двух стран. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

«Данный документ вызывает серьезную обеспокоенность включение в число приоритетов ряда вопросов, искажающих реалии постконфликтного периода между Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении.

В МИД заявили о недопустимости включения в соглашение вопросов, направленных против Азербайджана.

До этого глава дипломатической службы ЕС заявила о готовности ЕС к дальнейшему углублению партнерства с Арменией по всем направлениям.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС призвали присоединиться Армению к санкциям против РФ.