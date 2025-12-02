В ЕС призвали присоединиться Армению к санкциям против РФ

Каллас ждет от Армении присоединения к санкциям против России

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призвала Армению присоединиться к санкциям против России. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества ЕС — Армения, пишет ТАСС.

«Мировой порядок меняется, совпадение стратегических позиций с общей внешней политикой ЕС очень важно для партнеров ЕС, включая Армению», — сказала она.

Уровень согласованности внешней политики Армении в данный момент составляет 37%, уточнила Каллас. Она подчеркнула, что санкции против РФ являются тяжелыми, однако страны ЕС хотят, чтобы их партнеры тоже присоединились к ограничениям против РФ.

Каллас также заявляла, что Европейский союз выделит Армении €50 млн, в том числе для противодействия России.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении объявили о выходе страны из ОДКБ.