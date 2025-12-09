Минфин Японии опроверг сообщения об отказе использовать замороженные активы России

Министерство финансов Японии всесторонне отрицает достоверность сообщений о том, что Токио якобы отказался от предложения ЕС экспроприировать замороженные российские активы. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Издание Politico со ссылкой на источники в Европейской службе внешних действий писало, что Япония отказалась от предложения экспроприировать около 30 млрд долларов российских активов. В сообщении утверждалось, что министр финансов Сацуки Катаяма сослалась на юридические ограничения.

8 декабря глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что изъятие российских активов с целью выдачи кредита Киеву представляет угрозу финансовой стабильности. По ее словам, если у глобальных инвесторов сложится впечатление, что их деньги в Европе больше не находятся в безопасности, то это нанесет ущерб месту инвестирования.

Ранее премьер Британии заявил о скором размораживании активов России для помощи Украине.