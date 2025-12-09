Власти Венгрии и дальше будут препятствовать введению санкций против России. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

По словам Сийярто, Венгрия уже несколько лет выступает против принятия антироссийских санкций, которые касаются венгерских национальных интересов и экономического развития страны. И власти намерены и дальше придерживаться такого курса, подчеркнул дипломат.

«Если будут еще похожие рекомендации нам на наложение таких санкций, мы будем препятствовать им и в дальнейшем», — отметил Сийярто.

Напомним, что Петер Сийярто приехал в Москву на заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе визита в Россию он отметил, что Венгрия заинтересована в мирном урегулировании украинского конфликта, а также подчеркнул, что стране «жизненно необходимо» энергетическое сотрудничество с Россией.

Ранее в Будапеште развесили плакаты с фон дер Ляйен и Зеленским.