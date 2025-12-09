На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии высказались о санкциях против России

Сийярто заявил, что Венгрия продолжит препятствовать антироссийским санкциям
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Власти Венгрии и дальше будут препятствовать введению санкций против России. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

По словам Сийярто, Венгрия уже несколько лет выступает против принятия антироссийских санкций, которые касаются венгерских национальных интересов и экономического развития страны. И власти намерены и дальше придерживаться такого курса, подчеркнул дипломат.

«Если будут еще похожие рекомендации нам на наложение таких санкций, мы будем препятствовать им и в дальнейшем», — отметил Сийярто.

Напомним, что Петер Сийярто приехал в Москву на заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе визита в Россию он отметил, что Венгрия заинтересована в мирном урегулировании украинского конфликта, а также подчеркнул, что стране «жизненно необходимо» энергетическое сотрудничество с Россией.

Ранее в Будапеште развесили плакаты с фон дер Ляйен и Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами